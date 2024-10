KUALA LUMPUR – Bekas menteri Kabinet, Khairy Jamaluddin Abu Bakar yang memenangi trofi Penyampai Radio Popular Anugerah Bintang Popular ke-36 (ABP36) menganggap industri seni sebagai tempat persinggahan sebelum beliau kembali kepada dunia politik.

Bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO itu tidak pasti berapa lama akan ‘dibuang’ daripada dunia asal itu kerana dunia hiburan bukan dunianya.

Namun penyampai radio Hot FM itu berkata, dunia hiburan yang agak asing itu kini menawarkan tempat untuk dirinya berteduh seketika.

“Mungkin ia bermula sebagai troll atau prank, tetapi Hot FM memberi peluang kepada saya ke udara melalui radio. They took a chance on me. Terima kasih kepada mereka. Terutama Nazri, Jake, Aaron dan Shah.

“Saya ditemukan dengan sosok-sosok radio yang hebat, AG, Fara dan Johan. Mereka mengajar saya selok belok industri baharu. It’s never too late to learn something new. Even for an old guy like me! Tidak lupa kepada semua yang behind the scenes, Krel, Ijal, Faz, Fasya, Pop, Firul, Arabelle and team. Kemenangan ini milik anda semua.