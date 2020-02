EdisiMGTV | Mesyuarat Majlis Raja-Raja Penentu Pentadbiran Negara

Majlis Raja-Raja mengadakan mesyuarat khas di Istana Negara pada hari ini.

Keputusan daripada mesyuarat ini pastinya amat penting kerana ia berhubung dengan situasi semasa politik negara.

Ini termasuk kemungkinan raja-raja Melayu dan Yang di-Pertua Agong mahu meneruskan pembentukan kerajaan baharu atau mereka bersepakat untuk membubarkan Parlimen.

