NEW YORK – Bekas Ketua Bank Dunia memberi amaran bahawa dunia akan menjadi seperti tahun 1900 jika semua negara tidak bekerjasama menangani krisis semasa.

Robert Zoellick berkata, pertikaian antara Amerika Syarikat (AS) dan China adalah ancaman serius terhadap pemulihan ekonomi global.

Zoellick, Timbalan Setiausaha Negara AS, pernah menjadi penasihat kepada enam presiden AS semasa kerjayanya.

Tegas beliau, kerjasama adalah “satu-satunya cara untuk menangani kemelesetan ekonomi global”.

”Saya rasa hubungan sekarang merosot dan saya rasa kita tidak tahu di mana letaknya dan itu adalah situasi yang sangat berbahaya,” katanya.

Zoellick memberi amaran bahawa “dunia akan lebih menyerupai tahun 1900 ketika kuasa besar bersaing”, jika negara-negara mulai mundur daripada globalisasi dan mengejar kepentingan nasionalis.

Beliau menjadi Presiden Bank Dunia pada tahun 2007 hingga 2012 ketika dunia berdepan dengan krisis kewangan.

Sebagai ketua organisasi, Zoellick bekerjasama rapat dengan Dana Kewangan Antarabangsa dan kerajaan dunia untuk mengatasi krisis kewangan.

“Krisis kewangan 2008-09 adalah peristiwa yang sangat serius tetapi kami mempunyai G20, (dan) bank pusat bekerjasama. Presiden Bush dan Presiden Obama ketika itu adalah sebahagian daripada usaha antarabangsa dengan (Perdana Menteri Britain) Gordon Brown,” katanya.

“Sejujurnya, bahkan China mempunyai program rangsangan yang sangat kuat dan juga bekerjasama dalam pelbagai cara. Kami tidak mempunyai rasa kerjasama hari ini. ”

Zoellick meminta AS untuk bekerjasama dengan China dalam mencari jalan keluar pandemik dan bukannya “mendakwa China untuk itu”.

Beliau menyalahkan Presiden Donald Trump yang didakwa menjadi punca kerosakan.

Zoellick berkhidmat di bawah Presiden Republik sebelumnya, George W Bush dan George H W Bush.

Tetapi jelas beliau tidak suka dengan Republik yang berkuasa sekarang.

“Saya sejak awal menentang Trump … bukan hanya kerana kedudukan polisinya tetapi juga kerana apa yang saya rasa kekurangan pada wataknya.

“Saya bimbang tentang apa yang akan dilakukannya dengan institusi dan perlembagaan dan kami mendapati ia terbukti dan dalam pandemi, kami melihat dimensi lain, yang merupakan persoalan kompetensi.”

Zoellick percaya bahawa keraguan Trump mengenai pakatan AS dan dasar perlindungannya telah menambah kegelisahan Asia pada saat kekuatan China mulai membayangi wilayah tersebut.

Ini adalah topik yang diterokainya dalam buku barunya America in the World: A History of US Diplomacy and Foreign Policy. – MalaysiaGazette