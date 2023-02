Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan mahasiswa di universiti awam mahupun swasta bebas untuk melontar pandangan, kritikan mahupun teguran kepada beliau dan kerajaan.

Beliau berkata, selagi mana mahasiswa tidak melampaui batas dalam menyatakan pandangan mereka, selagi itu mereka bebas berbuat demikian khususnya dalam kampus masing-masing.

