Ahli Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO, Datuk Khaidhirah Abu Zahar mengesahkan bakal bertanding merebut jawatan Ketua Pergerakan Puteri pada pemilihan kali ini.

Beliau yang dikenali sebagai Dira Abu Zahar, 38 berkata, bakal menghantar borang pencalonan pada Jumaat.

