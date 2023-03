SERDANG – Seramai 10 orang pelajar Jepun dari tiga buah universiti, iaitu

Hokkaido University of Education, Kochi University dan Gifu University telah

menyertai Program Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths

(JENESYS) Outbound di Malaysia dengan mengadakan lawatan serta mengambil

bahagian dalam beberapa aktiviti bersama pelajar Universiti Putra Malaysia (UPM)

dan komuniti Taman Sri Serdang, Selangor dari 16 hingga 18 Mac yang lalu.

Program ini bertujuan menggalakkan persefahaman di peringkat belia antara negara

Jepun dengan negara rantau Asia Pasifik di samping membina jaringan perhubungan

serta kerjasama masa depan.

Program ini juga menggalakkan pemahaman mengenai ekonomi, masyarakat, sejarah, budaya, politik dan hubungan diplomatik Jepun.

Untuk tujuan ini Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah memilih Pusat

Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (PKPP) UPM bagi mengendalikan university

exchange program bersama pelajar UPM serta aktiviti dengan anggota masyarakat

setempat di Taman Sri Serdang.

Antara aktiviti menarik yang telah diadakan ialah, sesi dialog, pertukaran idea dan

pandangan serta perkongsian budaya antara pelajar UPM dengan Jepun, aktiviti

memetik sayur dan mempelajari proses penghasilan madu kelulut di ladang Fakulti

Pertanian UPM serta aktiviti home visit yang berkonsepkan program anak angkat di

mana 10 orang pelajar Jepun telah ditempatkan di lima buah keluarga angkat dari

kalangan anggota Kawasan Rukun Tetangga (KRT) Taman Sri Serdang.

Melalui aktiviti home visit misalnya, penduduk tempatan telah mengambil peluang

untuk mengajar budaya masyarakat majmuk di Malaysia dengan menyediakan

pelbagai juadah tradisional seperti roti jala, ubi rebus, tose serta kuih bakul, bermain

congkak di samping menyediakan pakaian mewakili tiga kaum utama iaitu baju

kurung dan baju melayu, baju Cheongsam serta Kurta untuk dipakai oleh para

peserta Jepun.

Program sepanjang tiga hari tersebut telah diuruskan oleh PKPP dengan bantuan

fasilitator dari kalangan barisan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UPM serta kelab

Buddies UPM melalui kerjasama dengan Fakulti Pertanian, Pusat Antarabangsa dan

Ahli Jawatankuasa Kawasan Rukun Tetangga (KRT) Taman Sri Serdang.

Majlis penutup program ini telah disempurnakan oleh Pengarah PKPP, Prof. Madya

Dr. Omrah Hassan @ Hussin yang berharap program pertukaran belia seperti ini

dapat terus dilaksakanan sebagai aktiviti tahunan demi manfaat bersama.

“Penglibatan pelajar UPM dan Jepun dalam program pertukaran belia seperti ini

pastinya boleh membantu memperkasakan Dasar Pandang Ke Timur melalui

kerjasama strategik antara belia Malaysia dengan Jepun.

“Kita mahu pelajar UPM khususnya merebut peluang seperti ini untuk mempelajari

pelbagai nilai murni dari masyarakat Jepun yang boleh dijadikan contoh seperti

ketepatan masa serta menitikberatkan soal kebersihan dalam kehidupan seharian.

“Saya berharap belia Malaysia juga mengambil kesempatan melalui program seperti

ini untuk mengadakan lawatan ke Jepun bagi mempelajari dengan lebih mendalam

budaya mereka selain mempromosikan budaya dan amalan rakyat kita,” katanya.

Program tiga hari berakhir dengan majlis Sayonara bersama pegawai UPM, KBS

serta Ahli Jawatankuasa Kawasan Rukun Tetangga (KRT) Taman Sri Serdang. – MalaysiaGazette