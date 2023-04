Menarik di MGFlash

*TH Gantung Lesen Emraz Travel & Tours

*Syed Saddiq Sengaja Politikkan Isu, Boleh Adakan Dialog Di Luar UiTM

*Ahmad Maslan Ajak Semua Berdoa Najib Dibebaskan

*Menu Rahmah Ditawar Di Kedai Makan Tidak Halal

*KKM Ingatkan Doktor Tidak Sertai Perhimpunan Haram

*Penunggang Motosikal Maut Tersepit Bawah Axia

Ikuti berita-berita MalaysiaGazette di MGFlash

#MalaysiaGazette #MGFlash #MGNews

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv