Parlimen Tanjong Karang yang sebelum ini menjadi kubu kuat UMNO lebih 30 tahun bukan kerana keperibadian seseorang pemimpin termasuk bekas ketua bahagiannya, Tan Sri Noh Omar semata-mata.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv