Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada Majlis Konvensyen Kerajaan Perpaduan 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur (WTCKL).

