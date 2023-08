Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Seri Sharkar Shamsudin memaklumkan bahawa mangsa nahas pesawat terhempas di Elimna Shah Alam iaitu Allayharham Datuk Seri Johari Harun berada di Langkawi atas urusan rasmi bersama Menteri Besar Pahang. – MG

