Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersalaman bersama Pengerusi DAP, Lim Guan Eng selepas hadir pada Persidangan Parti DAP 2023 di Hotel Putrajaya Marriott, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 SEPTEMBER 2023.
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi beramah mesra bersama perwakilan yang hadir pada Persidangan Kebangsaan DAP 2023 di Hotel Putrajaya Marriott, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 SEPTEMBER 2023.
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi beramah mesra bersama perwakilan yang hadir pada Persidangan Kebangsaan DAP 2023 di Hotel Putrajaya Marriott, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 SEPTEMBER 2023.
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bergambar bersama Pengerusi DAP, Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke dan para penyokong DAP pada Persidangan Kebangsaan DAP 2023 di Hotel Putrajaya Marriott, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 SEPTEMBER 2023.
Presiden Parti Amanah Negara (AMANAH), Mohamad Sabu (kiri) bersama Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli dan Menteri Besar, Datuk Seri Amirudin Shari hadir pada Persidangan Kebangsaan DAP 2023 di Hotel Putrajaya Marriott, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 SEPTEMBER 2023.
Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke bersama Pengerusi DAP, Lim Guan Eng hadir pada Persidangan Kebangsaan DAP 2023 di Hotel Putrajaya Marriott, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 SEPTEMBER 2023.
Antara perwakilan yang mengibarkan bendera parti DAP pada Persidangan Kebangsaan DAP 2023 di Hotel Putrajaya Marriott, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 SEPTEMBER 2023.