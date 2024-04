Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain mengadakan sidang media di KLIA Terminal 1 ekoran insiden tembakan oleh seorang lelaki yang mensasarkan isterinya namun tembakan mengenai seorang pengawal peribadi sehingga cedera dan kritikal. – MG

