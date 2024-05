Menurut Naib Presiden PKR, Chang Lih Kang maklum balas diterima terhadap calon Pakatan Harapan (PH), Pang Sock Tao, 31, sangat positif tetapi usaha supaya pengundi menunaikan tanggungjawab pada 11 Mei ini perlu terus dipergiatkan.

