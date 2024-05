Pengurusan Darsa Fried Chicken hari ini tampil menjelaskan isu ‘Type C’ yang telah mencetuskan suasana tidak harmoni di media sosial dan meminta maaf kepada semua pihak yang terkesan. – MG

