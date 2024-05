Penghentian operasi akan dilakukan di Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Selangor Fasa 1 (SSP1) pada minggu depan bakal melibatkan kerja-kerja penggantian tiga komponen di bahagian Pam Air Terawat Matang Pagar dan Rumah Pam Air Terawat Matang Pagar.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv