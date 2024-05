Ketua Pengarah JIM, Datuk Ruslin Jusoh berkata, seramai 124 warga asing ditahan untuk pemeriksaan terdiri daripada warga Myanmar, Indonesia dan India dalam serbuan yang dijalankan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia (PDRM), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Pasukan Gerakan Am (PGA) dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) membabitkan kekuatan 229 anggota.

