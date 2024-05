Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, berkata pemilihan syarikat usahasama iaitu LSH Best Builders Sdn Bhd dan Service Master (M) Sdn Bh dibuat selepas saringan dilakukan terhadap lima pembida yang mengemukan tender melalui Proses Permintaan Untuk Cadangan.

