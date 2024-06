Progam Bantuan Subsidi MADANI (BUDI MADANI) melibatkan pemilik kenderaan diesel persendirian individu, petani kecil dan pekebun kecil komoditi. Penerima yang layak akan disalurkan BUDI MADANI RM200 sebulan seiring dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel. – MG

MySubsidi

Pusat Panggilan SKDS

03-8882 5917

03-8882 5894

03-8882 5893

03-8882 6176

03-8882 6769

Waktu operasi: Isnin hingga Jumaat, 8.30 pagi hingga 5.30 petang

—————————

–

BUDI Individu

Talian BKK HASiL

1-800-88-2747

Talian BUDI MOF

03-8882 4565

03-8882 4566

Alamat E-mel

[email protected]

Waktu operasi: Isnin hingga Jumaat, 8.30 pagi hingga 5.30 petang

———————————————

BUDI Agri-Komoditi

Bilik Gerakan KPKM

03-88701207

Alamat E-mel

[email protected]

Bilik Gerakan KPK

03-8880 3426 / 3431

Alamat E-mel

[email protected]

Waktu operasi: Isnin hingga Jumaat, 8.30 pagi hingga 5.30 petang

