Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata, siasatan setakat ini mendapati tiada unsur jenayah dikesan yang mengaitkan kematian penyanyi Nidza Afham, 23 tahun.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv