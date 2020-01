WASHINGTON – Amerika Syarikat (AS) telah menyenaraihitamkan dua syarikat yang berpangkalan di Hong Kong dan masing-masing satu di Shanghai dan Dubai kerana membantu National Iranian Oil Company (NIOC) mengeksport berjuta-juta dolar barangan yang melanggar sekatannya.

Jabatan Perbendaharaan AS berkata, ia mengenakan sekatan ke atas Triliance Petrochemical Co. Ltd dan Sage Energy HK Limited, Peakview Industry Co Ltd (China) dan Beneathco DMCC (Dubai)

Sekatan ini akan membekukan semua aset yang dipegang oleh syarikat-syarikat yang berada di bawah bidang kuasa AS, secara umumnya menghalang syarikat dan individu AS daripada berurusan dengan mereka.

Di samping itu, sekatan yang dikenakan kerajaan AS terhadap dua syarikat lain, Jiaxiang Industry Hong Kong Limited dan Shandong Oiwangwa Petrochemical Co Ltd serta dua individu, Ali Bayandrian, yang dikaitkan dengan Triliance Petroleum, dan Zhiqing Wang, sebuah negara China yang dikaitkan dengan Shandong Oiwangwa.

Pengumuman itu merupakan langkah terbaru AS dalam kempen mengenakan “tekanan maksimum” untuk menyekat ekonomi Iran dalam percubaan memaksa Tehran menerima kekangan yang lebih besar terhadap program nuklearnya, aktiviti serantau dan peluru berpandu balistik. – MalaysiaGazette