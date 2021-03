KUALA LUMPUR – Moody’s Analytics menjangkakan indeks harga pengguna (IHP) Malaysia tahun ini ialah pada 3.0 peratus tahun ke tahun.

Ahli ekonomi kanan Asia Pasifik Katrina Ell berkata, IHP utama Malaysia mencecah 0.1 peratus tahun ke tahun pada bulan Februari, menjadikannya bacaan positif pertama dalam tempoh hampir setahun.

“Harga minyak yang lebih tinggi akan membuat inflasi meningkat dalam beberapa bulan mendatang, tetapi akan dikekang oleh penetapan harga minyak domestik kerajaan di bawah pakej rangsangan baru-baru ini yang bernilai RM20 bilion, 1.3 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK),” katanya dalam satu analisis bertajuk “Macro Roundup: Is Inflation the Next Worry in Asia?” yang diterbitkan pada Jumaat lepas.