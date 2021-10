KUALA LUMPUR – Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) akan menganjurkan program Fiesta Labur PNB @Home secara langsung menerusi platform Facebook Amanah Saham Nasional Berhad mulai esok hingga 31 Oktober ini, dari jam 10 pagi hingga 5.30 petang.

ASNB adalah pengurusan unit amanah milik penuh Permodalan Nasional Berhad (PNB)

Acara tahunan anjuran ASNB ini bakal bersiaran di platform digital untuk terus menyediakan pelbagai aktiviti dan hiburan bagi seisi keluarga, sambil mendidik

dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan perancangan kewangan dalam kehidupan seharian.

Pelbagai ilmu dan maklumat pelaburan serta produk dan perkhidmatan ASNB akan dikongsi menerusi tiga segmen utama iaitu Borak-Borak Je, ASNB Kongsi dan Diva Labur.

Ketiga-tiga segmen ini akan menampilkan selebriti popular iaitu Ajak Shiro, Bell Ngasri, Haiza, Abby Fana dan DD Chronicle.

Mereka akan secara bergilir memudah cara program bersama panel jemputan termasuk Dr. Adam Zubir dan Alwi Adam yang merupakan penasihat kewangan berlesen; YouTuber Faiz Azmi, pengendali saluran kewangan Financial Faiz; dan Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin, Pengarah Eksekutif Antarabangsa Akademi Penyelidikan Syariah bagi Kewangan Islam (ISRA).

Antara tajuk menarik yang akan dikupas dalam segmen Borak-Borak Je ialah “Kelebihan Pelaburan Konsisten… Biar Kecil, Jangan Tiada Langsung” oleh Dr. Adam Zubir; “Pulangan Tinggi, Apa yang Perlu Dikaji” oleh Alwi Adam dan “Pembiayaan ASB – Ambil Ikut Kemampuan, Optimumkan Pulangan!” oleh Faiz Azmi.

Ketua Pegawai Eksekutif & Pengarah Eksekutif ASNB, Mohammad Hussin berkata, sebelum pandemik COVID-19, Fiesta Labur PNB yang mula dianjurkan pada 2016 pernah diadakan di Simunjan, Sarawak dan Putrajaya serta dianjurkan secara bersama di Karnival Jom Heboh TV3 bermula 2018.

”Bagaimanapun, seiring dengan norma baharu ketika ini, tahun ini ASNB menganjurkannya secara dalam talian menerusi Facebook rasmi kami supaya kami dapat terus mendekati orang ramai dan pelabur ASNB,” tambah beliau.

Program ini turut diadakan bersempena Bulan Literasi Kewangan 2021 anjuran Financial Education Network (FEN) yang berlangsung sepanjang Oktober ini.

PNB merupakan ahli jaringan FEN yang bermatlamat memperkasa penyampaian ilmu perancangan kewangan kepada orang ramai.

”Untuk mencapai matlamat ini, kami menjemput ahli panel berpengalaman dalam bidang perundingan kewangan dan pelaburan, untuk berkongsi kepakaran dalam sesi khas ‘Special Coaching’.

”Ia berbentuk kelas bimbingan dan khidmat nasihat bagi membantu peserta melabur dan mengurus kewangan dengan lebih baik dan berkesan,” jelas Mohammad.

Sesi ini menyediakan tiga tajuk pilihan dengan ahli panel berikut:

i. Strategi Memaksimumkan Pulangan Menerusi Pembiayaan ASB oleh Penasihat Kewangan Berlesen, Suzardi Maulan;

ii. Asas Mengurus Kewangan untuk Mula Melabur oleh Penasihat Kewangan Berlesen, Alwi Adam; dan

iii. Langkah Demi Langkah Urus Harta untuk Mudahkan Waris oleh Peguam di Tetuan Nor Zabetha Chinna & Co, Nor Zabetha Muhamad Nor.

Sesi ini akan dibawakan menerusi platform Zoom dan mereka yang berminat hanya perlu mendaftar di pautan yang tersedia di laman Web rasmi Fiesta Labur, Facebook rasmi ASNB dan Sembang-Sembang ASNB.

“Selain itu, kami juga menjemput ejen-ejen ASNB untuk berkongsi mengenai perkhidmatan yang mereka tawarkan khusus untuk pelabur ASNB,” kata Mohammad lagi.

Fiesta Labur kali ini turut menampilkan segmen istimewa Diva Labur oleh personaliti jemputan DD Chronicle yang akan berkongsi ilmu pelaburan dan perancangan kewangan menggunakan kaedah santai bagi memudahkan pemahaman orang ramai.

Sementara itu, trivia istimewa Olympiad50: ASNB&Anda turut dianjurkan untuk menguji pengetahuan orang ramai mengenai ASNB, pelaburan dan perancangan kewangan.

Peserta perlu menjawab 50 soalan berkaitan untuk berpeluang memenangi hadiah bernilai RM500 seorang untuk lima orang pemenang.

ASNB berharap program Fiesta Labur akan menjadi antara platform pilihan utama orang ramai untuk mendapatkan panduan dan maklumat mengenai pelaburan dan perancangan kewangan, agar mereka boleh membuat keputusan pelaburan lebih bijak dalam persekitaran ekonomi yang sangat mencabar ketika ini.

Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman web Fiesta Labur PNB @Home, serta Facebook ASNB dan Sembang-Sembang ASNB. – MalaysiaGazette