KUALA LUMPUR – Pada 27 Oktober lalu Datuk Seri Najib Razak tampil di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membuat laporan terhadap bekas pengurus kanan Goldman Sachs, Tim Leissner berkaitan kes 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Selesai membuat laporan Najib mengeluarkan satu kenyataan media.

Beliau menarik perhatian mengenai kes pada tahun 2020 di mana Tim Leissner telah mengaku salah di mahkamah bahawa beliau pernah menyogok beberapa individu dari syarikat 1MDB dan kerajaan Malaysia yang nama-namanya tidak didedah secara umum.

Akibatnya, syarikat Goldman Sachs bersetuju membayar gantirugi sebanyak US$3.9 bilion bersamaan dengan RM16.4 bilion kepada kerajaan Malaysia tahun lepas.

Menurut Najib lagi, pada awal tahun ini peguamnya berjaya memenangi kes di Amerika Syarikat untuk mendapat senarai nama dalam pengakuan Tim Leissner yang telah disogok beliau.

Namun, kerajaan Amerika Syarikat melalui DOJ telah membantah keputusan mahkamah Amerika Syarikat dan telah menghalang nama-nama tersebut didedahkan.

Najib turut menyebut tentang kenyataan media seorang peguam dari syarikat guaman terkenal Brafman and Associates yang mewakili seorang lagi pengurus kanan Goldman Sachs, Roger Ng bahawa senarai nama tersebut adalah bukti “exculpatory” atau “exculpatory evidence” yang boleh membersihkan namanya (Najib) daripada terlibat dalam penipuan 1MDB.

Pada 12 Mac lalu, peguam tersebut juga telah menulis kepada hakim Maargo K. Brodie berhubung bukti “exculpatory’ ((bukti yang boleh membebaskan tertuduh daripada pertuduhan) tersebut.

Berikut adalah isi kandungan tersebut yang telah diterjemahkan secara umum.

BRAFMAN & ASSOCIATES P.C

12 Mac 2021

Yang Arif Margo K. Brodie

United States District Court

Eastern District of New York

225 Cadman Plaza East

Brooklyn, NY 11201

Re: United States v Ng Chong Wah a.k.a Roger Ng

Hakim Brodie yang dihormati:

Kami menulis untuk memaklumkan kepada Mahkamah tentang perkembangan terkini yang relevan kepada Mahkamah membabitkan pertimbangan usul defendan berkenaan penemuan terkini dan bahan Brady. Pada 9 Februari 2021, peguam Kerajaan yang ditugaskan untuk kes segera (“Kerajaan”) telah campur tangan dalam kes sivil berkaitan Goldman Sachs Group, Inc. dan Timothy Leissner di Daerah Selatan New York bagi menghalang keputusan Hakim Katherine Parker yang mengeluarkan sapina ke atas Goldman Sachs dan Leissner membabitkan kes jenayah di Malavsia terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Rujuk Mohd Najib Bin Abd Razak lwn Tim Leissner dan The Goldman Sachs Group, Inc., S.D.NY. Lain-lain No 20-387, Dkt. 9 (“Najib Dkt.”). Relevannya perkembangan ini telah menjadi dua kali ganda.

Pertamanya, kesanggupan Kerajaan untuk campur tangan di Daerah lain bagi menghalang Goldman Sachs dan Leissner daripada mematuhi proses undang-undang yang diperintahkan oleh Mahkamah lain adalah bukti jelas bahawa Goldman Sachs ialah ahli pasukan pendakwaan, sedang dilindungi secara aktif oleh Kerajaan, dan mempunyai kepentingan bersama dengan Kerajaan, seperti yang ditakrifkan oleh keputusan kes Amerika Syarikat lwn Stein, 541 F.3d 130 (2d Cir. 2008). Jika terdapat sebarang keraguan tentang bentuk hubungan antara Kerajaan dengan Goldman Sachs sebelum ini, sungguhpun dengan berhadapan isu luar biasa yang dibangkitkan oleh usul defendan yang sedang menunggu pertimbangan Yang Arif, keraguan itu telah terhapus oleh pihak pendakwaan di dalam kes jenayah di Daerah Timur New York apabila mereka campur tangan sebagai peguam percuma mewakili Goldman Sachs dalam kes sivil yang belum selesai di Daerah Selatan.

Selain itu, perjalanan kes sivil Daerah Selatan itu menunjukkan hubungan kerja yang rapat dan strategik antara Kerajaan dan Goldman Sachs. Khususnya, selepas menerima sepina, Goldman Sachs meminta lanjutan masa untuk menjawab sehingga 9 Februari 2021. Kemudian, hanya sehari sebelum tarikh lanjutan itu, yakni pada 8 Februari 2021, Kerajaan memfailkan usul untuk campur tangan dan penangguhan Perintah Hakim Parker sebelum ini.

Jelas sekali, Kerajaan dan Goldman Sachs berkomunikasi mengenai sepina ini dan bagaimana ia harus dikendalikan. Oleh itu Ng meminta pendedahan semua surat-menyurat dan dokumentasi antara Goldman Sachs dan/atau peguamnya dan Kerajaan mengenai perkara ini. Sebagai tambahan, Ng menuntut pendedahan semua surat-menyurat dan dokumentasi antara Leissner dan/atau peguamnya dan Kerajaan berkenaan pematuhan Leissner terhadap sepina.

Keduanya, Ng telah berulang kali menegaskan bahawa Kerajaan sengaja menyembunyikan/menyimpan maklumat exculpatory (maklumat yang boleh membebaskan) dalam bentuk bahan dan representasi yang dibuat oleh Goldman Sachs kepada Kerajaan semasa banyak pertemuan dan pembentangan berulang kali. Dengan mengikut corak yang boleh diagak, Kerajaan telah campur tangan dalam kes sivil Daerah Selatan semata-mata untuk memastikan defendan dalam pendakwaan negara asing, iaitu Perdana Menteri Malaysia, dinafikan hak yang telah diputuskan oleh Hakim di Daerah Selatan yang sepatutnya beliau terima.

Secara khusus, Kerajaan tidak mahu Najib Razak memperoleh maklumat yang disediakan oleh Goldman Sachs dan Leissner yang tidak dapat disangkal akan memperkukuhkan fakta pembelaan Najib Razak.

Disebabkan Perintah Perlindungan dalam kes ini, peguam bagi Ng tidak mempunyai kebebasan untuk menerangkan bentuk bukti tersebut dan kami juga sedemikian. Walau bagaimanapun, peguam bebas untuk menyatakan, dan mungkin berkewajipan dari segi tataetika untuk mengatakan, bahawa Goldman Sachs dan Leissner memiliki bahan yang defendan (Najib Razak) nampaknya tidak memiliki/mengetahuinya yang mana maklumat ini adalah konsisten dengan hujah pembelaannya seperti yang terdapat di dalam dokumen awam.2

Berdasarkan hujahan Najib, nampaknya beliau secara khusus meminta bukti yang sesetengah pegawai 1MDB telah mengatur jenayah korupsi antara mereka sendiri dengan Jho Low atau Leissner atau pihak lain yang dikaitkan dengan mereka yang mana ini menonjolkan bahawa walaupun mungkin terdapat hubungan rasuah yang melibatkan orang tertentu di 1MDB, ini adalah percaturan jenayah yang dicapai secara individu oleh setiap ahli 1MDB yang berkenaan tanpa penglibatan bekas Perdana Menteri.

Bagi tujuan penjelasan, peguam mewakili Ng tidak membuat sebarang perbincangan atau komunikasi dalam apa-apa bentuk dengan peguam mewakili Najib Razak.

Memandangkan perbicaraan Najib sedang berjalan di Malaysia, nampaknya beliau bergelut dengan masa untuk menerima bahan ini. Oleh itu, dengan berusaha untuk menghalang peguam Najib dari mendapatkan maklumat penting ini dari Goldman Sachs dan Leissner, Kerajaan secara aktif sedang menghalang bukti ekskulpatori (bukti yang boleh membebaskan tertuduh dari pertuduhan) daripada defendan sebuah kes jenayah semasa perbicaraannya.

Ng telah berulang kali membangkitkan isu Brady yang khusus mengenai perkara luar biasa berkenaan hubungan antara Kerajaan dan Goldman Sachs. Ng telah berulang kali menegaskan bahawa Kerajaan melindungi Goldman Sachs dan, dalam proses itu, melanggar penemuan dan Kewajipan Brady. Ia merupakan satu perkembangan yang signifikan yang kini dibuktikan lagi apabila Kerajaan campur tangan di kes sivil melibatkan mahkamah Daerah lain bagi melakukan perkara yang sama.

Sehubungan itu, Ng meminta tiga perkara. Pertama, bahawa Mahkamah mempertimbangkan maklumat baru ini dalam memutuskan usul kami untuk bahan dan penemuan Brady. Kerajaan dan Goldman Sachs sejajar dalam kepentingan mereka dan telah mengambil langkah luar biasa untuk menahan pendedahan sejauh mana penjajaran itu dari pandangan umum secara am dan dari Ng secara khususnya. Seperti yang kami hujahkan dalam usul kami, bahawa Kerajaan dan Goldman Sachs telah terlibat dalam “suatu siri pengurusan yang merangkumi Peraturan 16, maklumat ekskulpatori dan/atau pendakwaan – yang selama ini dirahsiakan daripada Ng.” Tindakan Kerajaan baru-baru ini untuk campur tangan dalam kes di S.D.N.Y. (South District of New York) dan menyelamatkan kedua-dua Goldman Sachs dan Leissner telah membuktikan apa yang peguam bela telah hujahkan berulang kali – “Bahawa Goldman Sachs jelas adalah sebahagian daripada ‘pasukan pendakwa’ di sini.” Id. di 113.)

Kedua, bahawa Mahkamah memerintahkan Kerajaan untuk memberikan semua maklumat dan komunikasi kepada peguam Goldman Sachs dan Leissner sebagai pematuhan sepina.

Ketiga, setakat mana Kerajaan telah menekan Mahkamah di Daerah Selatan untuk menangguhkan Perintah terdahulunya dan usul itu masih belum diselesaikan, kami meminta bahawa Mahkamah mengubah suai Perintah Perlindungan dalam kes ini hanya setakat yang ia akan membenarkan peguam Ng untuk memberikan maklumat tersebut kepada Mahkamah di Daerah Selatan sahaja yang nampaknya jelas bersifat ekskulpatori.

Dikemukakan dengan penuh hormat,

Marc A. Agnifilo, Esq.

Zach Intrater, Esq.

Teny R. Geragos, Esq.

Jacob Kaplan. Esq.

CC:

Penasihat Kerajaan (melalui ECF)

Dalam pemfailan Najib, beliau menyatakan “(terdapat tekanan masa untuk meneruskan penemuan dalam tindakan ini: semakin jauh Prosiding Malaysia berjalan, semakin kurang bernilai penemuan daripada kes ini. ” (Lihat Najib Dkt. 36 at 1.)