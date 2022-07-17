Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim (tengah) bersama Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli (dua kiri) bergambar bersama Anggota Majlis Pimpinan Pusat PKR selepas selesai Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika hadir pada Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam.Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022. Sebahagian pewakilan yang memegang plakad ‘Anwar PM-10’ pada Kongres Nasional Keadilan ke-16 pada Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam, Selangor. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022 Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika hadir pada Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam.Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim berjabat tangan bersama Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli pada Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam.Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022. Antara pewakilan yang hadir pada Kongres Nasional Keadilan ke-16 pada Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam, Selangor. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022 Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim (kanan) bersama Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli (tengah) dan Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amirudin Shari (kiri) berbual ketika Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam.Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim (tiga kanan) bersama Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli (tengah) bergambar bersama Anggota Majlis Pimpinan Pusat selepas selesai Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022.
Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli berjalan keluar dari dewan selepas selesai Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat (PKR) di IDCC Shah Alam.Foto AMIRUL SHAUFIQ, 17 JULAI 2022.