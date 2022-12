Menarik di MGFlash

*Jalan Batang Kali-Genting Dijangka Dibuka Kepada Motosikal Seminggu Lagi

*Empat Sekeluarga Mangsa Tanah Runtuh Dikebumikan di Melaka

*Ibu Tunggal Mengaku Tidak Bersalah Perdaya Anjur Konsert Tidak Wujud

*Awie Minta Pembeli Tiket Konsert Unplugged Living Legend Buat Laporan Polis

*Shamsul Iskandar Dilantik SUPOL Kanan Anwar

*Kerja Baik Pulih Stesen LRT, MRT Monorel Dijangka Siap Feb

Ikuti berita-berita MalaysiaGazette di MGFlash #MalaysiaGazette #MGFlash #MGNews MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv