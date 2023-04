Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Rawang, Chua Wei Kiat mendakwa ada pihak menggunakan namanya untuk tujuan penipuan.

Wei Kiat berkata terdapat cubaan satu pihak yang menggunakan nama pusat khidmat masyarakatnya dengan menipu sebuah syarikat pembekal komputer bimbit yang dikesan bulan lalu.

