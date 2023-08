Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail berkata, Allahyarham Johari Harun begitu aktif dan banyak bercakap dalam mesyuarat Exco yang berlangsung semalam. Beliau juga sempat bersarapan dan bermesyuarat di Langkawi sebelum Allahyarham berlepas pulang ke Kuala Lumpur. – MG

