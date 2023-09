Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan Jun 2024 sebagai tarikh mula bicara kes pecah amanah harta RM6.6 bilion yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Tan Sri Mohd Irwan Serigar Abdullah.

Hakimi, Datuk Muhammad Jamil Hussin menetapkan bicara 30 hari dalam bulan Jun dan Julai selepas Timbalan Pendakwa Raya, Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi memohon mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan.

