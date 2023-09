Selepas pertemuan lebih 30 minit itu, kedua-dua pemimpin turut mengeluarkan satu kenyataan bersama mengenai “Increasing Hatred, Intolerance, Discrimination and Acts of Violence Against Muslims and Their Sanctities.”

Dalam kenyataan itu, Anwar dan Erdogan menyatakan kebimbangan mengenai ancaman Islamofobia yang semakin berleluasa, pembakaran al-Quran di beberapa negara Eropah dan meminta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan kerajaan di seluruh dunia meningkatkan usaha ke arah mewujudkan toleransi agama. – Bernama