Perkhidmatan Talian Kasih yang beroperasi 24 jam sehari menawarkan khidmat bantuan berkaitan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah sosial remaja.

Hubungi 15999 atau Whatsapp 019-26 15999.

