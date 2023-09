Kerajaan akan menawarkan beras import pada harga Rahmah iaitu beras 5kg tidak melebihi RM 15 dan beras 10kg tidak melebihi RM30.

