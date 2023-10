Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) telah mengeluarkan 73 kertas undi pos pada 25 September bagi Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) Pelangai di Pahang.

Setiausahanya, Datuk Indera Ikmalrudin Ishak berkata, daripada jumlah berkenaan, 69 adalah kategori 1A (Petugas Pilihan Raya, Ahli atau Pegawai SPR, Anggota Polis, dan Petugas Media), satu kertas ialah kategori 1C (Agensi dan Organisasi).

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv