Sempena sambutan Hari Malaysia, Persatuan Fesyen, Model dan Ratu Cantik Malaysia (MFMPA) menganjurkan Mid-Autumn Festival 2023 pada 30 September lalu di Pusat Beli-belah Subang Parade. Festival dua hari ini bertujuan menonjolkan keunikan Budaya Malaysia, terutamanya untuk komuniti Cina. – MG

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Orsu visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv