Mahkamah Tinggi di sini hari ini membenarkan permohonan pasukan pembelaan kes prosiding 1Malaysia Developement Berhad (1MDB) untuk membuang perenggan dalam kenyataan saksi pendakwaan ke-49, Nur Aida Arifin dibuang.

