Blogger kontroversi, Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Jenayah (Cyber) di Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan melakukan khianat terhadap kerajaan. – MG

