Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengkritik Human Rights Watch (HRW) kerana membuat laporan berat sebelah sedangkan kerajaan menerusi Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) sentiasa menjaga kebajikan tahanan warga asing yang ditempatkan di depot tahanan.

