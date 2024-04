Jenazah Leftenan Komander Mohammad Amirul Faris Mohamad Marzukhi dibawa pulang ke rumah keluarga di Taman Senawang Perdana, Senawang, Negeri Sembilan sebelum dikebumikan.

