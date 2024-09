Seawal usia sembilan tahun, Saifullah Muhammad Sarath, 34 tahun, didedahkan dengan pelbagai spesis buaya sehingga digelar putera buaya pada tahun 1999. Pengalaman yang diperolehi dari zaman kanak-kanak itu membuatkan Saifullah atau lebih dikenali sebagai Bang Buya tidak gentar berhadapan dengan haiwan reptilia yang dianggap sahabat.

Walaubagaimanapun risiko tetap ada ketika bertugas sebagai penjaga haiwan pemangsa itu di Taman Buaya Dan Rekreasi Melaka.

