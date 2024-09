Buat julung kalinya, produk baja Peladang 25 berkonsepkan cecair pelepasan terkawal dilancarkan oleh Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) menerusi syarikat subsidiarinya, NAFAS Bajakimia Sdn Bhd (NBKSB).

Ketua Pegawai Eksekutif NBKSB, Zalifuddin Md Arshad berkata, baja cecair itu dirumus khas mengandungi kandungan nitrogen yang akan dilepaskan secara perlahan-lahan bagi memastikan tanaman mendapat nutrien berterusan dan berkesan di sepanjang tempoh pertumbuhannya. – MalaysiaGazette

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv