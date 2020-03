KUALA LUMPUR – Penyanyi, Aishah menyarankan masyarakat negara ini agar apat berjimat sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini.

Jelas penyanyi lagu berhantu, Janji Manis itu, orang ramai mesti mengelak berbelanja mengikut hawa nafsu sebaliknya menggunakan kaedah mencatu makanan.

Kata Juara Gegar Vaganza musim keempat itu, cara itu dapat mengurangkan suami atau wakil keluarga daripada kerap keluar untuk membeli barang keperluan dan meletakkan mereka dalam risiko jangkitan wabak tersebut.

Menurut Aishah, sekarang bukanlah masanya untuk memasak juadah sebagaimana menjamu selera ketika menyambut hari raya.

“Reality kicks in dengan semakin banyak kematian mangsa Covid-19, saya betul-betul ketakutan. Ngeri.

“Justeru, hari ni ambil keputusan mencatu stok makanan dalam rumah kami. Kalau kita ibu, ibu asyik masak macam-macam, sudah tentu barang keperluan kita cepat habis.

“Anggaplah bila kita minta ketua keluarga pergi membeli barang keperluan (ibarat) kita menghantar mereka ke medan ‘perang’. Sanggup ke kita senang-senang je minta mereka keluar pasal kita nak makan sedap-sedap?” tulisnya di Instagram.

Aishah menambah, bagi keluarga yang memiliki ramai anak, tindakan mencatu setiap hari dianggap satu langkah yang lebih membawa manfaat.

“Mungkin kita kumpulkan makanan yang boleh dimakan untuk hari ni saja, umumkan pada ahli keluarga boleh makan banyak itu saja untuk hari ni.

“Secara automatik kita akan berpada-pada bila makan tu, bukannya makan like there is no tomorrow ok,” katanya.

“Kalau kita amalkan ini, kurang keraplah orang tersayang kita terpaksa keluar buat masa ini. Juga, ia boleh menimbulkan rasa empati kepada kawan-kawan kita yang kurang kemampuan. Saya percaya ramai yang kreatif,” katanya.

Aishah turut memberi tips memanaskan semula makanan juga dilihat cara terbaik bagi mengelak diri kerap keluar rumah.

“Hari ini, kami panaskan rezeki semalam, juga nasi goreng dengan nasi lebihan semalam. Ikan bilis goreng dan serunding memang sentiasa standby sejak kebelakangan ni. Ikan pun ikan goreng kelmarin,” katanya. – MalaysiaGazette