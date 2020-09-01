Perdana Menteri yang juga Presiden BERSATU, Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang berbincang sesuatu selepas hadir ke Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran PN di Persatuan Alumni Universiti Malaysia (PAUM), Kuala Lumpur. foto MOHD ADZLAN, 01 SEPTEMBER 2020.
Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin hadir pada Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran PN di Persatuan Alumni Universiti Malaysia (PAUM), Kuala Lumpur. foto SYAFIQ AMBAK, 01 SEPTEMBER 2020
Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin bercakap sesuatu dengan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang pada Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran PN di Persatuan Alumni Universiti Malaysia (PAUM), Kuala Lumpur. foto SYAFIQ AMBAK, 01 SEPTEMBER 2020
Reaksi Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang pada Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran PN di Persatuan Alumni Universiti Malaysia (PAUM), Kuala Lumpur. foto SYAFIQ AMBAK, 01 SEPTEMBER 2020
Perdana Menteri yang juga Presiden BERSATU, Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang hadir ke Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran PN di Persatuan Alumni Universiti Malaysia (PAUM), Kuala Lumpur. foto MOHD ADZLAN, 01 SEPTEMBER 2020.
Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin diiringi Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang (dua kanan) menunjukkan resolusi konvensyen pada Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran PN di Persatuan Alumni Universiti Malaysia (PAUM), Kuala Lumpur. foto SYAFIQ AMBAK, 01 SEPTEMBER 2020
Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin diiringi Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang bergambar bersama tetamu yang hadir pada Konvensyen Setengah Tahun Pentadbiran PN di Persatuan Alumni Universiti Malaysia (PAUM), Kuala Lumpur. foto SYAFIQ AMBAK, 01 SEPTEMBER 2020