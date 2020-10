WASHINGTON – Amerika Syarikat (AS) menyenaraihitamkan dua lelaki warga China dan enam entiti China kerana berurusan dengan syarikat perkapalan Iran, Islamic Shipping of Iran Shipping Lines (IRISL) dan dalam beberapa kes telah membantu Tehran untuk mengelak daripada sekatan AS.

Jabatan Negara AS. menamakan Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd.; Reach Shipping Lines; Delight Shipping Co., Ltd.; Gracious Shipping Co. Ltd.; Noble Shipping Co. Ltd.; dan Supreme Shipping Co. Ltd.

Dalam satu kenyataan, jabatan itu turut mensasarkan Eric Chen, juga dikenal sebagai Chen Guoping, Ketua Eksekutif Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd. dan Daniel Y, juga dikenal sebagai He Yi, presiden syarikat itu.

Selepas dimasukkan dalam ‘Senarai Peruntukan Khas Warganegara’, aset entiti dan individu berkenaan yang di bawah bidang kuasa AS akan dibekukan.

Malah, warganegara AS umumnya dilarang berurusan dengan mereka.

“Hari ini, kami mengulangi peringatan kepada pihak berkepentingan di seluruh dunia: Sekiranya anda berniaga dengan IRISL, anda menghadapi risiko menghadapi sekatan A.S.,” kata Setiausaha Negara Mike Pompeo dalam kenyataan itu.

Jabatan Negara AS turut menuduh enam entiti itu menyediakan “barang atau perkhidmatan penting” yang digunakan berkaitan dengan sektor perkapalan Iran.

Ia juga menuduh Reach Holding Group dan anak syarikatnya, Reach Shipping Linesnya membantu IRISL dan anak syarikatnya melanggar sekatan AS.

Sekatan tersebut adalah tindakan terbaharu yang dikenakan oleh AS berikutan keputusan Presiden Donald Trump pada 2018 untuk menarik balik perjanjian nuklear Iran 2015 bersama enam kuasa besar.

Berdasarkan perjanjian itu, yang bertujuan untuk menegah Iran memperoleh senjata nuklear, Teheran menyatakan komitmen untuk mengehadkan kegiatan nuklearnya sebagai timbal balas atas ke atas pelepasan daripada sekatan ekonomi.

Trump berpendapat perjanjian 2015 tidak mengehadkan aktiviti peluru berpandu wilayah dan balistik Iran serta tekanan ekonomi, justeru memaksa Teheran melaksanakan perjanjian yang lebih ketat. – MalaysiaGazette