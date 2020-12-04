Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd. Amin (kiri) bertanyakan sesuatu kepada Ketua Pemasaran Sukan Nike Malaysia, Ernest Rodrigues (kanan) selepas menerima jersi 'Home' dan 'Away' baharu pasukan Harimau Malaya di Wisma FAM, Kelana Jaya. foto IHSAN PERSATUAN BOLA SEPAK MALAYSIA (FAM), 04 DISEMBER 2020.
Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd. Amin (kiri) menerima jersi ‘Home’ baharu pasukan Harimau Malaya dari Ketua Pemasaran Sukan Nike Malaysia, Ernest Rodrigues di Wisma FAM, Kelana Jaya. foto IHSAN PERSATUAN BOLA SEPAK MALAYSIA (FAM), 04 DISEMBER 2020.
Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd. Amin (kiri) menerima jersi ‘Away’ baharu pasukan Harimau Malaya dari Ketua Pemasaran Sukan Nike Malaysia, Ernest Rodrigues di Wisma FAM, Kelana Jaya. foto IHSAN PERSATUAN BOLA SEPAK MALAYSIA (FAM), 04 DISEMBER 2020.
Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd. Amin (kiri) menerima ‘armband’ dari Ketua Pemasaran Sukan Nike Malaysia, Ernest Rodrigues (kanan) selepas menerima jersi ‘Home’ dan ‘Away’ baharu pasukan Harimau Malaya di Wisma FAM, Kelana Jaya. foto IHSAN PERSATUAN BOLA SEPAK MALAYSIA (FAM), 04 DISEMBER 2020.
Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd. Amin bergambar bersama jersi ‘Home’ dan ‘Away’ baharu pasukan Harimau Malaya di Wisma FAM, Kelana Jaya. foto IHSAN PERSATUAN BOLA SEPAK MALAYSIA (FAM), 04 DISEMBER 2020.