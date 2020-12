“Pada November, Imperial College United Kingdom mengunjurkan kes harian baharu yang dikesan di Malaysia antara 4,000 hingga 7,000 pada November dan Disember. Bagaimanapun dengan pelbagai intervensi yang dijalankan kerajaan, kes harian baharu hanya mencecah 1,000 hingga 2,000 sahaja,” katanya.

Beliau berkata demikian sebagai respons kepada artikel berita, Putrajaya Bracing for the Worst as Lack of Beds, Manpower Threatens COVID Battle, yang disiarkan dalam portal berita hari ini.

Dr Adham berkata baru-baru ini, Institut Metrik dan Penilaian Kesihatan (IHME), Amerika Syarikat mengunjurkan kes harian baharu akan mencecah 5,000 pada Februari 2021.