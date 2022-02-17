Pengerusi Emeritus Institut Antarabangsa Pemikir Islam, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amirudin Shari melawat tapak pameran selepas program WACANA Pemikiran Siddiq Fadzil dan Pelancaran Institut Pemikiran, Kepimpinan Siddiq Fadzil serta buku Kursi Siddiq Fadzil ketika di Universiti Selangor (UNISEL), Shah Alam. Foto MOHD ADZLAN, 17 FEBRUARI 2022.
Pengerusi Emeritus Institut Antarabangsa Pemikir Islam, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amirudin Shari melawat tapak pameran selepas program WACANA Pemikiran Siddiq Fadzil dan Pelancaran Institut Pemikiran, Kepimpinan Siddiq Fadzil serta buku Kursi Siddiq Fadzil ketika di Universiti Selangor (UNISEL), Shah Alam. Foto MOHD ADZLAN, 17 FEBRUARI 2022.
Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amirudin Shari (dua kiri) menyerahkan replika cek sumbangan Kerajaan Negeri untuk tabung Kursi Siddiq Fadzil kepada Naib Canselor UNISEL, Prof. Datuk Dr. Mohammad Redzuan Othman (kanan) sambil diperhatikan Pengerusi Emeritus Institut Antarabangsa Pemikir Islam, Datuk Seri Anwar Ibrahim (tengah) pada program WACANA Pemikiran Siddiq Fadzil dan Pelancaran Institut Pemikiran, Kepimpinan Siddiq Fadzil serta buku Kursi Siddiq Fadzil ketika di Universiti Selangor (UNISEL), Shah Alam. Foto MOHD ADZLAN, 17 FEBRUARI 2022.
Pengerusi Emeritus Institut Antarabangsa Pemikir Islam, Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas program WACANA Pemikiran Siddiq Fadzil dan Pelancaran Institut Pemikiran, Kepimpinan Siddiq Fadzil serta buku Kursi Siddiq Fadzil ketika di Universiti Selangor (UNISEL), Shah Alam. Foto MOHD ADZLAN, 17 FEBRUARI 2022.