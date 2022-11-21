Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022.
Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat melambaikan tangan kepada media selepas meninggalkan kediamannya di Bandar Sg. Long, Kajang, Selangor. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 21 NOVEMBER 2022. Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022. Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Mohamad Hasan hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022. Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Bung Mokhtar Radin hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022. Datuk Seri Dr Wee Jeck Seng hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Azalina Othman Said hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022. Timbalan Presiden MIC, Datuk Seri Saravanan hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022. Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Ser Dr. Shamsul Anuar Nasarah hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022.
Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail hadir pada Mesyuarat Khas Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 21 NOVEMBER 2022.