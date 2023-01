KUALA LUMPUR – Pengukuhan sesebuah institusi merupakan satu keutamaan kerana ia dapat memastikan pelaksanaan pelbagai dasar yang berkesan sekaligus, mendorong negara terus maju.

Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, di seluruh dunia, negara-negara yang berjaya, mempunyai institusi yang teguh dan sentiasa menjadi elemen pemboleh utama bagi pertumbuhan pembangunan.

Di Malaysia, kestabilan politik merupakan satu perkara yang penting kerana jika tidak negara tidak mampu bergerak ke depan, titah baginda.

“Prasyarat paling penting bagi Malaysia pada masa ini ialah kestabilan politik, tanpanya kita tidak akan dapat bergerak ke hadapan dengan berkesan.

“Kestabilan politik akan membolehkan perancang kami memberi tumpuan lebih sepenuhnya pada jangka panjang, dan melaksanakan dasar dan langkah yang perlu, seterusnya, untuk membina keyakinan di kalangan pelabur,” titahnya.

Baginda bertitah demikian pada Majlis Pelancaran Buku “Malaysia’s Leap into the Future: The Building Blocks Towards Balanced Development” anjuran Institut Asia-Eropah Universiti Malaya, di sini hari ini.

Sultan Nazrin bertitah, negara mesti mencari langkah alternatif untuk kemakmuran, membawa pendekatan baharu terhadap ekonomi atau misi untuk membina ekonomi.

“Penerbitan buku ini merupakan persediaan mendalam tentang keadaan ekonomi dan sosial semasa kita, dan perkembangan serta elemen baharu yang mesti kita terima jika Malaysia ingin kekal sebagai negara yang progresif dan bertenaga pada masa hadapan,” titahnya.

Buku Malaysia’s Leap into the Future:The Building Blocks Towards Balanced Development disunting oleh Profesor Ekonomi Universiti Malaysia, Prof Dr Rajah Rasiah, Allahyarham Prof Dr Cheong Kee Cheok dan Tan Sri Dr Kamal Salih.

Buku berkenaan merangkumi pembangunan masa depan Malaysia, termasuk topik seperti mengurangkan kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan, mengurus penduduk dan perbandaran, menggalakkan kemajuan teknologi dan pendidikan, menambah baik kewangan dan buruh, melindungi alam sekitar serta menyediakan penjagaan kesihatan yang baik.

Pengisian buku tersebut turut membincangkan mengenai kemerosotan sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi Malaysia berbanding negara lain di rantau ini dan unjuran perubahan penduduk dan demografi serta bagaimana ia berkaitan dengan dasar kerajaan.

Ia turut mencadangkan penggunaan pendekatan berasaskan keperluan dan bukannya berasaskan etnik untuk membina masyarakat yang lebih pluralistik. – MalaysiaGazette