Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun beramah mesra bersama tetamu yang hadir pada rumah terbuka Malaysia Madani Negeri Sembilan ketika di Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Foto MOHD ADZLAN, 07 MEI 2023. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun beramah mesra bersama tetamu yang hadir pada rumah terbuka Malaysia Madani Negeri Sembilan ketika di Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Foto MOHD ADZLAN, 07 MEI 2023. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim beramah mesra bersama tetamu yang hadir pada rumah terbuka Malaysia Madani Negeri Sembilan ketika di Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Foto MOHD ADZLAN, 07 MEI 2023. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun beramah mesra bersama tetamu yang hadir pada rumah terbuka Malaysia Madani Negeri Sembilan ketika di Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Foto MOHD ADZLAN, 07 MEI 2023. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim beramah mesra bersama tetamu yang hadir pada rumah terbuka Malaysia Madani Negeri Sembilan ketika di Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Foto MOHD ADZLAN, 07 MEI 2023. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bersama Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun hadir pada rumah terbuka Malaysia Madani Negeri Sembilan ketika di Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Foto MOHD ADZLAN, 07 MEI 2023.