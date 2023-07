Mantan Ketua Pengarah IKIM, Datuk Dr Abdul Monir Yacob melahirkan rasa banggsa dinobatkan sebagai Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan menyifatkan kurniaan tersebut sebagai satu penghargaan buat beliau dan keluarga. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Sambuta Maal Hijrah 1445 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur (WTCKL).

