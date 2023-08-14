Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun bersalaman dengan penyokong selepas Istiadat Penyerahan Watikah, Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Seri Menanti Resort, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Foto AFFAN FAUZI, 14 OGOS 2023. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun menerima pelukan daripada penyokong selepas Istiadat Penyerahan Watikah, Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Seri Menanti Resort, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Foto AFFAN FAUZI, 14 OGOS 2023. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun bercakap pada sidang media selepas Istiadat Penyerahan Watikah, Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Seri Menanti Resort, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Foto AFFAN FAUZI, 14 OGOS 2023. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun bercakap pada sidang media selepas Istiadat Penyerahan Watikah, Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Seri Menanti Resort, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Foto AFFAN FAUZI, 14 OGOS 2023. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun bergambar bersama Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada sidang media selepas Istiadat Penyerahan Watikah, Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Seri Menanti Resort, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Foto AFFAN FAUZI, 14 OGOS 2023.
Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun bergambar bersama Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada sidang media selepas Istiadat Penyerahan Watikah, Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Seri Menanti Resort, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Foto AFFAN FAUZI, 14 OGOS 2023.